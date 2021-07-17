В Югре проходит большое совещание по передаче социального заказа в негосударственный сектор

Югра принимает важное событие – семинар-совещание, посвященное реализации федерального закона о государственном и муниципальном социальном заказе на оказание госуслуг в социальной сфере. Неслучайно этот разговор проходит в нашем регионе – именно здесь активно тестируется и совершенствуется система, когда люди получают сертификаты на определенную социальную услугу, и могут выбрать, кто ее окажет – будь то бюджетные либо частные предприятия.

Например, как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, сегодня в регионе действуют 13 сертификатов. Два в сфере образования – ими в 2020 году суммарно воспользовались более 15 тысяч человек, и 11 в сфере социального обслуживания – у них рост произошел с 86 в 2016 году до 3,2 тысяч на данный момент 2021 года.

«В два раза увеличилась доля присутствия негосударственных поставщиков на рынках услуг социальной сферы – с 23 процентов в 2016 году до 49 процентов в 2020 году. Они участвуют в оказании 57 услуг. Ежегодно из бюджета автономного округа передается более 2,5 млрд рублей негосударственным поставщикам для оказания югорчанам услуг социальной сферы. Каждый четвертый житель Югры выбрал для оказания услуг негосударственного поставщика», – рассказала участникам совещания Наталья Комарова.

Она же внесла несколько важных предложений, которые должны улучить жизнь и поставщиков социальных услуг, и их клиентов – обычных россиян. Например, исправить некоторые коды бюджетной классификации в приказах Минфина, чтобы казенные учреждения могли участвовать в системе сертификатов, а также расширить возможности для тех, кто оказывает социальные услуги на дому.

«В отличие от обычного освоения денег речь идет о предоставлении услуги. И эта работа концептуально изменена, – отметил первый замгубернатора Югры Алексей Охлопков. – Исходя из общих принципов конкуренции и повышения эффективность, в целом это должно повысить доступность и качество услуги. Ситуация, когда потребители сами выбирают, где эту услугу получать, повышает качество и доступность».

Замгубернатора Югры Всеволод Кольцов добавил, что каждая четвертая социальная государственная услуга, полученная югорчанами, была от частного поставщика. Благодаря конкурентности растет удовлетворение качеством этих услуг – в 2020 году в Югре оно достигло уровня 99 процентов.

Замминистра финансов России Алексей Лавров поблагодарил руководство Югры за возможность собраться в Ханты-Мансийске и обсудить действие нового закона: «Ханты-Мансийский автономный округ всегда был лидером среди регионов, внедряющих новые формы оказания социальных услуг согласно рейтингам Минэкономразвития, Министерства финансов, а также по показателям привлечения негосударственных организаций. Также Югра выступает лидером по показателю использования социальных сертификатов, был в числе пилотных регионов, по опыту которых готовился этот законопроект».

Эта система также поможет решить некоторые вопросы, связанные с безработицей. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова: «Мы рассчитываем, что благодаря соцзаказу у нас будет появляться все больше партнеров – как среди коммерческих организаций, так и среди НКО. Это позволит в том числе гражданам через систему сертификатов самостоятельно выбрать исполнителя для оказания услуг в сфере занятости. Мы вместе с регионами будем анализировать регионов-пилотов. Текущий этап – подготовительный. Рассчитываем, что активное привлечение партнеров в социальный заказ начнется со следующего года».

В число услуг, входящих в пул этого закона, вскоре должны попасть физкультурно-оздоровительные. Об этом сказал замминистра спорта Азат Кадыров: «Что касается сферы физической культуры и спорта, мы сегодня находимся в пилоте с так называемой нашей спортивной подготовкой, и следующий шаг уже будет о введении в закон физкультурно-оздоровительной услуги. На наш взгляд, физкультурно-оздоровительная услуга более востребованное направление в рамках социального заказа, она позволит людям получать качественные услуги. Люди сами смогут выбирать те организации, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги, где они будут чувствовать приемлемое качество уровня обслуживания».

По его словам, четыре региона, включая Югру, находятся на первых шагах к внедрению спорта и оздоровления в систему сертификатов, но говорить об эффективности пока рано – первые результаты можно будет анализировать через год.

«Уверена, что обсуждение актуальных вопросов применения федерального закона о социальном заказе позволит выработать эффективные решения по развитию социальной сферы. Благодарю Министерство финансов Российской Федерации за возможность прямого диалога с таким компетентным составом федеральных экспертов», – отметила Наталья Комарова.

Семинар-совещание проходит в два дня и завершится сегодня, 17 июля.