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​Югра вошла в пятерку лучших регионов России по уровню развития НКО

В рейтинге «Регион-НКО» Югра заняла четвертое место в России

​Югра вошла в пятерку лучших регионов России по уровню развития НКО
Фото informugra.ru

Югра – четвертая в рейтинге развития третьего сектора «Регион-НКО». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально-ориентированных НКО и директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова в ходе круглого стола, организованного Общественной палатой Югры. Рейтинг был сформирован ОП России в партнерстве с агентством «РАЭКС-Аналитика», сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

«По общим результатам Югра занимает 4 место. Все регионы, которые входят в ТОП-10 рейтинга, получили оценки выше среднего по большинству из девяти групп критериев, что говорит о сбалансированном и устойчивом развитии их некоммерческого сектора. Югра особый регион, вам можно и нужно продолжать еще активнее развивать НКО, прирастать молодыми организациями», – заявила Тополева-Солдунова.

В ходе обсуждения на круглом столе общественники и кураторы соответствующей отрасли в органах власти поделились опытом. Например, по словам замдиректора департамента общественных и внешних связей Югры Александра Деменко, важным фактором успехов югорских НКО стали ресурсные центры в муниципалитетах – они консультируют представителей «третьего сектора» и помогают, в частности, выигрывать различные гранты. А фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» помогает югорчанам, которые хотели бы создать некоммерческие организации и заниматься полезной деятельностью, но не обладали нужными знаниями на эту тему.

«Мы намерены увязать вместе все имеющиеся возможности, перевести их в цифровую модель взаимодействия. Для этого уже создан цифровой ресурс единый личный кабинет активиста «ЕЛКа НКО», которым могут пользоваться все некоммерческие организации. Фонд постоянно мониторит деятельность НКО», – рассказал гендиректор фонда Яков Самохвалов.


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Сегодня в 13:43, просмотров: 178, комментариев: 0
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