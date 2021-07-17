За сутки в ХМАО выявлено 190 новых случаев COVID-19

Плюс еще 190 больных коронавирусом: таковы итоги пятницы в Югре. По сообщению регионального оперштаба, новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 23 муниципалитетах округа, четверть из всех новых больных обнаружены в Сургуте.
- Сургут – 51;
- Ханты-Мансийск – 20;
- Нижневартовск – 19;
- Нефтеюганск - 18;
- Нягань - 11;
- Нижневартовский район - 11;
- Урай – 8;
- Советский район – 7;
- Октябрьский район - 7;
- Югорск - 6;
- Сургутский район - 4;
- Когалым - 4;
- Мегион - 4;
- Пыть-Ях - 4;
- Лангепас - 3;
- Нефтеюганский район - 3;
- Кондинский район - 3;
- Лангепас - 3;
- Покачи - 3;
- Радужный - 1;
- Березовский район - 1;
- Ханты-Мансийский район - 1;
- Белоярский район - 1.
«На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — сообщает оперштаб.
Вместе с новыми показателями число всех случаев заражения в ХМАО с начала пандемии достигло 62 678 случаев. Излечились 59 529 югорчан, в больницах в тяжелом состоянии лежит 141 человек, умерли 870 человек — четверо из них скончались за минувшие сутки.