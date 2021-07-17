За сутки в ХМАО выявлено 190 новых случаев COVID-19

Плюс еще 190 больных коронавирусом: таковы итоги пятницы в Югре. По сообщению регионального оперштаба, новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 23 муниципалитетах округа, четверть из всех новых больных обнаружены в Сургуте.

Сургут – 51; Ханты-Мансийск – 20; Нижневартовск – 19; Нефтеюганск - 18; Нягань - 11; Нижневартовский район - 11; Урай – 8; Советский район – 7; Октябрьский район - 7; Югорск - 6; Сургутский район - 4; Когалым - 4; Мегион - 4; Пыть-Ях - 4; Лангепас - 3; Нефтеюганский район - 3; Кондинский район - 3; Лангепас - 3; Покачи - 3; Радужный - 1; Березовский район - 1; Ханты-Мансийский район - 1; Белоярский район - 1.

«На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — сообщает оперштаб.

Вместе с новыми показателями число всех случаев заражения в ХМАО с начала пандемии достигло 62 678 случаев. Излечились 59 529 югорчан, в больницах в тяжелом состоянии лежит 141 человек, умерли 870 человек — четверо из них скончались за минувшие сутки.