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​Подбираемся к двум сотням. В Югре растут темпы прироста новых заражений коронавирусом

За сутки в ХМАО выявлено 190 новых случаев COVID-19

​Подбираемся к двум сотням. В Югре растут темпы прироста новых заражений коронавирусом
Фото: pexels.com

Плюс еще 190 больных коронавирусом: таковы итоги пятницы в Югре. По сообщению регионального оперштаба, новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 23 муниципалитетах округа, четверть из всех новых больных обнаружены в Сургуте.

  1. Сургут – 51;
  2. Ханты-Мансийск – 20;
  3. Нижневартовск – 19;
  4. Нефтеюганск - 18;
  5. Нягань - 11;
  6. Нижневартовский район - 11;
  7. Урай – 8;
  8. Советский район – 7;
  9. Октябрьский район - 7;
  10. Югорск - 6;
  11. Сургутский район - 4;
  12. Когалым - 4;
  13. Мегион - 4;
  14. Пыть-Ях - 4;
  15. Лангепас - 3;
  16. Нефтеюганский район - 3;
  17. Кондинский район - 3;
  18. Лангепас - 3;
  19. Покачи - 3;
  20. Радужный - 1;
  21. Березовский район - 1;
  22. Ханты-Мансийский район - 1;
  23. Белоярский район - 1.

«На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — сообщает оперштаб.

Вместе с новыми показателями число всех случаев заражения в ХМАО с начала пандемии достигло 62 678 случаев. Излечились 59 529 югорчан, в больницах в тяжелом состоянии лежит 141 человек, умерли 870 человек — четверо из них скончались за минувшие сутки.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 662, комментариев: 0
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