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​Социальные предприятия в Югре смогут претендовать на полумиллионные гранты

Правительство Югры усиливает поддержку социального бизнеса

​Социальные предприятия в Югре смогут претендовать на полумиллионные гранты
Фото vogazeta.ru

Социальные предприятия в Югре смогут получить гранты из регионального бюджета. Соответствующие поправки в госпрограмму «Развитие экономического потенциала» одобрили члены окружного правительства под председательством Натальи Комаровой. «Вводится новая форма финансовой поддержки социальных предприятий – гранты в форме субсидий на реализацию нового или ранее созданного проекта. Минимальный и максимальный размеры гранта – 100 и 500 тысяч рублей, соответственно», – приводит слова губернатора департамент общественных и внешних связей Югры.

Грант можно будет получить на аренду и ремонт нежилого помещения, покупку и аренду оргтехники и оборудования, франшизных выплат, присоединение к инженерным сетям, оплату коммунальных услуг и другие цели.

«В соответствии с принятым решением установлены порядок и правила проведения конкурсного отбора; перечень затрат социальных предприятий, включая приобретение техники, аренду помещений; порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий предоставления гранта», – добавил замгубернатора, директор департамента экономического развития Роман Генкель.

По его словам, принятое решение так же поможет достигнуть целей федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В настоящий момент в Югре 262 субъекта малого и среднего бизнеса, которые могут претендовать на эти гранты.


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16 июля в 20:23, просмотров: 332, комментариев: 0
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