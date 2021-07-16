В Югре по гарантии отремонтируют мост в Советском районе

В Советском районе мост через реку Картопья дал трещину и перепад на десять сантиметров всего через восемь месяцев после ввода в эксплуатацию. Осенью 2020 года компания «Ремдорстрой» завершила реконструкцию дороги между Советским и Ловинским месторождением, в числе проведенных работ было и приведение в порядок трех мостов. Общая стоимость контракта составила 1,8 млрд рублей, сообщает департамент общественных связей. Теперь подрядчику предстоит устранять моста за свой счет.

Как рассказывают в департаменте дорожного хозяйства Югры, ремонт должен завершиться до 15 сентября. «Ведется мониторинг динамических изменений конструкции дорожной одежды и земляного полотна. Периодически подрядная организация заполняла образовавшиеся трещины битумными вяжущими материалами для исключения проникновения талых и дождевых вод в основание земляного полотна в период весенней распутицы»,— рассказывают представители ведомства.

В настоящий момент разрушение покрытия на мосту продолжается. Это не угрожает жизни автомобилистов, проезжающих по инженерному объекту, но все же скорость придется сбросить до 50 км/ч.