Пять пациентов из ХМАО скончались от коронавируса

В Югре накануне коронавирус подтвердился у 191 человека. За всю пандемию болезнь диагностировали у 62 488 жителей региона. Об этом пишет оперштаб.
Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах округа:
- Сургут – 49;
- Ханты-Мансийск – 22;
- Нижневартовск – 16;
- Советский район – 12;
- Нефтеюганск – 11;
- Нягань – 10;
- Югорск – 8;
- Кондинский район – 8;
- Когалым – 7;
- Урай – 7;
- Нижневартовский район – 7;
- Октябрьский район – 6;
- Мегион – 5;
- Нефтеюганский район – 5;
- Сургутский район – 5;
- Лангепас – 4;
- Березовский район – 3;
- Покачи – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Радужный – 2;
«На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 188 случаях. По 3 контакты устанавливаются. Состояние 124 пациентов тяжелое, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в оперштабе.
За весь период пандемии от COVID-19 умер 866 человек. За сутки излечились 180 человек, за весь период пандемии – 59 424 югорчанина.