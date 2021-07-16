Пять пациентов из ХМАО скончались от коронавируса

В Югре накануне коронавирус подтвердился у 191 человека. За всю пандемию болезнь диагностировали у 62 488 жителей региона. Об этом пишет оперштаб.

Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах округа:

Сургут – 49;

Ханты-Мансийск – 22;

Нижневартовск – 16;

Советский район – 12;

Нефтеюганск – 11;

Нягань – 10;

Югорск – 8;

Кондинский район – 8;

Когалым – 7;

Урай – 7;

Нижневартовский район – 7;

Октябрьский район – 6;

Мегион – 5;

Нефтеюганский район – 5;

Сургутский район – 5;

Лангепас – 4;

Березовский район – 3;

Покачи – 2;

Пыть-Ях – 2;

Радужный – 2;

«На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Контакт установлен в 188 случаях. По 3 контакты устанавливаются. Состояние 124 пациентов тяжелое, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в оперштабе.

За весь период пандемии от COVID-19 умер 866 человек. За сутки излечились 180 человек, за весь период пандемии – 59 424 югорчанина.