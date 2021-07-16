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​Ливни и грозы обрушатся сегодня на Югру

16 июля в ХМАО — ливни и гроза до конца дня

​Ливни и грозы обрушатся сегодня на Югру
Фото: pexels.com

Сегодня в Югре до конца дня будет плохая погода: как передает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами на территории округа ожидаются опасные явления погоды: связанные сильным ливнем, очень сильным дождем, грозой.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

Если вы находитесь в доме:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;
  • не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);
  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

  • отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;
  • во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом;
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
  • если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле;
  • велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Если вас ударила молния:

  • прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;
  • если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

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Сегодня в 11:02, просмотров: 190, комментариев: 0
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