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​Десять югорчан отправились служить в президентский полк

В Югре завершилась весенняя призывная кампания – служить ушли 1 400 человек

​Десять югорчан отправились служить в президентский полк
Фото: vk.com/mil

В Югре подвели итоги весенней призывной кампании. На срочную службу отправились более 1,4 тысячи мужчин 18-27 лет. Только один призывник выбрал альтернативную службу. Десять человек отправились в президентский полк. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности военного комиссара Югры Андрей Казаков.

На совместном заседании призывной комиссии Югры и муниципальных призывных комиссий также сообщили, что все призывники были обеспечены военной формой, зарплатными банковскими картами, персональными электронными картами военнослужащих. В рамках социального проекта «Позвони маме» им выданы сим-карты. На призывных пунктах соблюдались ковид-правила.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 213, комментариев: 0
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