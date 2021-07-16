В Югре завершилась весенняя призывная кампания – служить ушли 1 400 человек

В Югре подвели итоги весенней призывной кампании. На срочную службу отправились более 1,4 тысячи мужчин 18-27 лет. Только один призывник выбрал альтернативную службу. Десять человек отправились в президентский полк. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности военного комиссара Югры Андрей Казаков.

На совместном заседании призывной комиссии Югры и муниципальных призывных комиссий также сообщили, что все призывники были обеспечены военной формой, зарплатными банковскими картами, персональными электронными картами военнослужащих. В рамках социального проекта «Позвони маме» им выданы сим-карты. На призывных пунктах соблюдались ковид-правила.