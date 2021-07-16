В автоаварии в Пыть-Яхе пострадали два человека

В четверг, 15 июля, около 14.17 на пересечении Тюменского тракта и улицы Дорожная в Пыть-Яхе в ДТП пострадали два человека.

«По предварительным данным, 27-летний мужчина, управляя автомобилем Lada, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с транспортным средством ГАЗ под управлением 40- летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Lada и его пассажир, 23-летняя девушка, получили травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Других ДТП с пострадавшими на территории округа за минувшие сутки не зарегистрировано.