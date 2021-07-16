Четверть жителей регионов тюменской «матрешки» не имеют сбережений

25 процентов жителей Тюменской области, Югры и Ямала не откладывают деньги и не имеют накоплений. Остальным ради накоплений приходится от многого отказываться, выяснилось во время совместного исследования онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед».

Большинство ради накопления нужной суммы готовы отказаться от регулярного обновления гаджетов (76%), посещения ресторанов и развлекательных мероприятий (68%), частого обновления гардероба (53%) и путешествий (52%). Кроме того, 23 процента готовы постоянно работать, отказавшись от хобби и отдыха, а 27 процентов согласны обходиться без отпусков и больничных.

«61 процент из тех, кто не имеет никаких накоплений, рассказали, что у них не получается откладывать деньги, так как зарплата не успевает за ростом цен. У 35 процентов копить не выходит, так как постоянно появляются срочные расходы (лечение/ремонт). 23 процента признались, что просто не умеют откладывать деньги и сразу все тратят. Десять процентов считают, что высокая инфляция съедает весь доход по депозиту. Шесть процентов не видят смысла откладывать деньги», - рассказали в пресс-службе HeadHunter Урал.