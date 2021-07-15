В Югре пройдет совещание об исполнении закона о социальном заказе

Ханты-Мансийск станет площадкой для проведения семинара-совещания «Модель управления пилотными проектами по реализации федерального закона о государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере». Мероприятие пройдет 16-17 июля, в нем примут участие несколько важных федеральных гостей, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

В частности, замминистра финансов России Алексей Лавров, замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова, замминистра спорта Азат Кадыров, а также представители 18 регионов и профильных федеральных ведомств. От Югры на совещании выступят и поделятся опытом руководители департаментов физкультуры и спорта, соцразвития, образования и молодежной политики, а также труда и занятости, и все – под руководством Натальи Комаровой, которая откроет мероприятие.

Предметом обсуждения буду механизмы реализации соцзаказа по ряду направлений: занятость, паллиативная помощь и санаторно-курортное лечение, спортивная подготовка; применение социальных сертификатов при реализации образовательных программ. В 2020 году Югра стала одним из пилотных регионов, где проходит тестирование новой системы по оказанию государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.