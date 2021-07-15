Волонтеры научат слепых людей пользоваться тактильными тростями

Ориентироваться в пространстве с помощью тактильных тростей учатся 60 слепых и слабовидящих югорчан — жителям Урая, Нягани, Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Советского и Югорска помогают волонтеры «Газпром энергосбыт Тюмень». Они же и вручили трости с вращающимися наконечниками и цифровые маркеры-диктофоны, которые компания закупила в рамках благотворительного проекта «Вижу сердцем».

Обучение проведет специалист по ориентированию и мобильности, тифлопедагог из г. Оренбурга Галина Кудряшова — процесс проходит при поддержке Ханты-Мансийской региональной организации Всероссийского общества слепых и благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

«Ханты-Мансийский автономный округ станет первой площадкой для реализации мероприятий в рамках благотворительного проекта «Вижу сердцем» АО «Газпром энергосбыт Тюмень» для поддержки слепых и слабовидящих людей, проживающих на территории Тюменской области, — прокомментировала генеральный директор компании Татьяна Бычкова. — В период пандемии люди с инвалидностью оказались самыми беззащитными. Обеспечение инвалидов по зрению современными техническими средствами реабилитации, обучение их использованию поможет социализации данной категории людей и придаст новый импульс развитию корпоративного волонтерства нашей компании».

Первые уроки уже получили жители Урая — практические курсы стартовали в городе на минувших выходных. Впереди аналогичное обучение и в других муниципалитетах Югры.