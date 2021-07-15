За сутки коронавирусом заразился 181 житель ХМАО

В Югре коронавирус подтвердился у 181 человека. 62 297 проходили лечение за всю пандемию. Об этом информирует местный оперштаб.

Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах округа:

Сургут – 43;

Ханты-Мансийск – 25;

Нижневартовск – 17;

Нефтеюганск – 15;

Советский район – 8;

Когалым – 7;

Кондинский район – 7;

Нижневартовский район – 7;

Мегион – 6;

Лангепас – 6;

Нягань – 6;

Югорск – 6;

Пыть-Ях – 5;

Урай – 4;

Березовский район – 4;

Сургутский район – 4;

Радужный – 3;

Октябрьский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Покачи – 2.

«На момент выявления у 149 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаях. По 15 контакты устанавливаются. Состояние 125 пациентов тяжелое, 101 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

За весь период пандемии от COVID-19 умер 861 человек. За сутки излечились 136 человек, за весь период пандемии – 59 244 югорчанина.