За сутки коронавирусом заразился 181 житель ХМАО

В Югре коронавирус подтвердился у 181 человека. 62 297 проходили лечение за всю пандемию. Об этом информирует местный оперштаб.
Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах округа:
- Сургут – 43;
- Ханты-Мансийск – 25;
- Нижневартовск – 17;
- Нефтеюганск – 15;
- Советский район – 8;
- Когалым – 7;
- Кондинский район – 7;
- Нижневартовский район – 7;
- Мегион – 6;
- Лангепас – 6;
- Нягань – 6;
- Югорск – 6;
- Пыть-Ях – 5;
- Урай – 4;
- Березовский район – 4;
- Сургутский район – 4;
- Радужный – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Покачи – 2.
«На момент выявления у 149 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаях. По 15 контакты устанавливаются. Состояние 125 пациентов тяжелое, 101 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
За весь период пандемии от COVID-19 умер 861 человек. За сутки излечились 136 человек, за весь период пандемии – 59 244 югорчанина.