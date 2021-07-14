Югра приняла программу по развитию туризма на три года

Программу развития туризма и привлечения гостей в Югру на ближайшие три года утвердили на заседании профильного координационного совета при окружном правительстве. Этот документ основан на общенациональной стратегии развития туризма до 2035 года, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Особая роль в процессе привлечения туристов в автономный округ будет отдана цифровым механизмам, конкретно на данный момент – единой платформе VISITUGRA.

По словам руководителя центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Владиславы Вишневской, эта платформа является цифровым фундаментом для управления сферой туризма региона, инструментом продвижения туристского потенциала автономного округа. В настоящий момент более 100 организаций заявили о своей готовности представить туристические программы в округе.

Если говорить о конкретных успехах, то на данный момент программа по развитию туризма в Югре охватывает конкретные планы для Ханты-Мансийского, Сургутского и Нижневартовского районов, а в 2022 году аналогичные документы будут подготовлены для еще трех муниципалитетов.