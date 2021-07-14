Реальная конкуренция в российской политике возрастает с каждым годом, считают эксперты. Доступность участия в выборах разного уровня обсудили на заседании круглого стола Общественной палаты Югры.

«Мы часто сталкиваемся с суждением, что политическая конкуренции России снижается, выбирать не из кого. Но когда начинаешь анализировать ситуацию, смотреть на цифры, то видишь, что все наоборот — конкуренция увеличивается с каждым годом», — отметил председатель комиссии Общественной палаты Югры по поддержке инициатив и взаимодействию со СМИ Владимир Меркушев.

Поводом для обсуждения стал доклад Фонда исследования проблем демократии, посвященный анализу конкуренции на выборах всех уровней за последние годы. Как подчеркнул доцент кафедры социально-политических исследований и технологий, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, данная тема важна по ряду причинам.

«Политическая конкуренция — это неотъемлемая часть демократического процесса, выборы предполагают наличие альтернатив. Степень конкуренции демонстрирует зрелость общества. К сожалению, в рамках кампании по дискредитации российской политической системы развернута масштабная атака на выборы. Прозвучало несколько жестких и не соответствующих действительности заявлений. Например, от миссии БДИПЧ ОБСЕ, которая заявила, что у нас снизилась политическая конкуренция, поскольку уменьшилось количество партий в сравнении с 2012-2013 годами. Действительно, их стало меньше, но прекратили свое существование «пустышки», которые были созданы, но не действовали», — рассказал Владимир Шаповалов.

По словам эксперта, сегодня не только увеличивается количество выдвигаемых кандидатов, также наблюдается увеличение разнообразия и внутри партийных списков.

«Списки «помолодели», увеличилось количество женщин. Это интересный внутренний процесс. Также появляется большое количество общественных активистов. Это касается всех партий, — подчеркнул Владимир Шаповалов. — Все эти процессы свидетельствует о том, что уровень конкуренции растет, никаких обратных движений мы не наблюдаем. Но нужно понимать, что это также означает обострение борьбы в избирательном процессе. Есть вероятность, что некоторые политики пожелают в борьбе использовать любые средства: конфликтные ситуации, дискредитация конкурентов. И роль общественной палаты, формирующей пул общественных наблюдателей, в этой связи возрастает».

Он также отметил, что выборы 2021 года, возможно, преподнесут нам сюрпризы.

«Есть партии, которые в состоянии нарастить свой электоральный рейтинг и пройти в Госдуму и региональные парламенты, что увеличит их представительство на самых разных уровнях», — сказал Владимир Шаповалов.

При этом эксперты признают, что в данной сфере не все гладко, но прогресс, тем не менее отрицать нельзя. Так, Василий Мархинин, работающий на кафедре политико-правовых дисциплин СурГУ, отметил, что не наблюдает ухудшения состояния политической конкуренции: «Ситуация непростая — нельзя сказать, что конкуренция отсутствует, но проблемы есть», а количество партий само по себе не служит основанием для глубоких выводов: «Конкуренция зависит от нескольких процессов, поэтому доводы европейских коллеги в этой связи шаткие».

Позитивно оценил состояние в этой сфере региональный представитель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Югре Станислав Розенко.

«В целом, политическая конкуренция в стане развивается достаточно хорошо. Мы рассматриваем прежде всего систему выборов. На текущий момент в основном политическая борьба происходит между четырьмя партиями. Незыблемости как таковой у них нет. Партии пошли на обновление списков, в ряде случае видны эксперименты, — сказал Станислав Розенко. — События последних лет показали, что создать партию не сложно, в отличие от поддержания ее деятельности. Мы наблюдали много партий-однодневок».

Добавим, что на пресс-конференции в ТАСС 7 июля председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев подчеркнул, что за последние годы число зарегистрированных кандидатов на муниципальных и региональных кампаниях постоянно увеличивалось.

«Сегодня большое число партий представлены в законодательных собраниях. Во многих из 39-ти избирательных кампаний, которые пройдут в этом году в законодательные собрания регионов, на основе предыдущих данных можно прогнозировать участие более десяти политический партий. Сравнивая показатели 2020, 2019 года и ранних лет, мы выявили увеличение количества выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на выборах высших должностных лиц, депутатов в региональные парламенты, в органы местного самоуправления», — рассказал он, добавив, что во многом позитивная тенденция связана и с тем, что за последние годы избирательные комиссии всех уровней в целом изменили свое отношение к кандидатам, позволяя им исправлять ошибки в документах при выдвижении.

Отметим, что только в нашем регионе кандидаты будут бороться за 355 мандатов. Жителям Югры предстоит определить, кто будет представлять их интересы в государственной, Тюменской и окружной думах, займет посты депутатов районных и городских дум в 14 муниципалитетах и четырех глав сельских поселений.

В выборах будут задействованы общественные наблюдатели. Напомним, Общественная палата Югры направляет независимых общественных наблюдателей на каждый избирательный участок округа в соответствии с законодательством. Общественное наблюдение за выборами должно носить политически нейтральный, беспристрастный и непартийный характер. Его цель — общественный контроль законности действий всех участников избирательного процесса и подсчета голосов. При этом опыт общественных наблюдателей Югры признан одним из лучших по итогам президентских выборов в 2018 году. За предстоящими выборами будут следить 1 745 общественных наблюдателей, прошедших профессиональную подготовку.

Для безопасности в условиях пандемии было решено проводить голосование в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Как подчеркнул руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики, председатель общественного совета Службы контроля Югры Евгений Оглоблин, благодаря этим мерам удастся развести потоки избирателей и количество граждан на участках будет единовременно в три раза меньше. Кроме того, это позволит людям определить, в какой день им удобнее прийти и проголосовать.

Ирина Максимова, председатель Общественной палаты Югры:

«Мы эффективно провели обучение общественных наблюдателей. Проигрывали различные ситуации, которые могут произойти на избирательных участках. Эти ролевые игры вызвали огромный интерес. И большое внимание вызывали как раз возможные конфликтные ситуации. Говоря о политической конкуренции на региональном и муниципальном уровнях, мы видим множество лидеров общественного мнения. Да, списки меняются. Гражданская активность становится востребованной».

Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг»:

«Кампания в Госдуму будет чрезвычайно конкурентной. Для нас важен независимый непартийный подход с точки зрения обеспечения законодательства и равных возможностей для всех участников избирательного процесса. Мы ратуем за четкую профессиональную и открытую работу избирательных комиссий. Ассоциация НОМ продолжит проводить постоянную работу с региональными экспертами, общественными штабами и наблюдателями, настраивая их на фиксацию случаев применения административного ресурса, давления и подкупа избирателей, а также проведение мониторинга информационного пространства».

Отметим, 8,5 партий было в среднем зарегистрировано в 2020 году по партспискам в российских регионах, что стало абсолютным рекордом участия партий в региональных выборах. Причем в некоторых регионах было зарегистрировано до 11 партий. 91 кандидат прошел барьер регистрации на выборах высших должностных лиц в 18 регионах в сентябре 2020 года. Для сравнения на прошлых выборах в этих же регионах их было 84.

По материалам ugra-news.ru.