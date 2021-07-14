Жительница ХМАО устроила драку с участковым и укусила его помощника

Пьяная жительница поселка Игрим (Березовский район) избила и покусала полицейского. Как сообщает следственный комитет округа, женщина кричала и материала прохожих, из-за чего на нее обратили внимание силовики. Инцидент произошел 16 июня.

Отмечается, что дебоширка проигнорировала замечание полицейских, они предложили проехать с ними в отдел. Тогда нарушительница ударила участкового рукой по шее, а затем ногой в грудь, а помощника силовика укусила за предплечье.

«Установлена, что ранее злоумышленница неоднократно судима, в том числе за аналогичное преступление. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», – сообщили в СК Югры.

Напомним, что в прошлом году произошел подобный случай. В Нижневартовске пьяный мужчина напал на врача скорой помощи, а полицейского укусил за бедро.