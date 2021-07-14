Разрушенное дорожное полотно на участке трассы «Югра» отремонтируют до 15 сентября

Общественник из ХМАО Антон Пантин сообщил о том, что на отремонтированном год назад участке трассы «Югра» треснуло дорожное покрытие. Видео с места инцидента активист выложил у себя на странице в социальных сетях.

«Около моста через реку Картопья дорожное полотно дало трещину, как на дороге от Коммунистического до Нягани. Однако в этом случае еще и одна полоса существенно просела. Образовалась неровность с разницей в 10 сантиметров. На скорости автомобиль может выкинуть с дороги в отбойники и не факт, что они предотвратят падение в воду...» – пишет Пантин, отметив, что дорожные службы лишь установили знак об ограничении скорости вместо оперативного решения проблемы.

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта региона эту информацию подтвердили. Представители ведомства рассказали, что с апреля за этим участком ведется наблюдение и мониторинг динамических изменений конструкции дорожной одежды и земляного полотна.

«Периодически подрядная организация заполняла образовавшиеся трещины битумными вяжущими материалами для исключения проникновения талых и дождевых вод в основание земляного полотна в период весенней распутицы. Наблюдение показывает, что процесс изменений параметров разрушений не стабилизировался», – сообщает пресс-служба департамента.

Также было указано, что реставрация дорожного полотна произойдет после полного оттаивания насыпи. Подрядчик, в рамках гарантийных обязательств, устранит проблему до 15 сентября.