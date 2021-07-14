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На ранее отремонтированном участке трассы «Югра» треснуло дорожное покрытие

Разрушенное дорожное полотно на участке трассы «Югра» отремонтируют до 15 сентября

На ранее отремонтированном участке трассы «Югра» треснуло дорожное покрытие
скрин из видео Антона Пантина

Общественник из ХМАО Антон Пантин сообщил о том, что на отремонтированном год назад участке трассы «Югра» треснуло дорожное покрытие. Видео с места инцидента активист выложил у себя на странице в социальных сетях.

«Около моста через реку Картопья дорожное полотно дало трещину, как на дороге от Коммунистического до Нягани. Однако в этом случае еще и одна полоса существенно просела. Образовалась неровность с разницей в 10 сантиметров. На скорости автомобиль может выкинуть с дороги в отбойники и не факт, что они предотвратят падение в воду...» – пишет Пантин, отметив, что дорожные службы лишь установили знак об ограничении скорости вместо оперативного решения проблемы.

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта региона эту информацию подтвердили. Представители ведомства рассказали, что с апреля за этим участком ведется наблюдение и мониторинг динамических изменений конструкции дорожной одежды и земляного полотна.

«Периодически подрядная организация заполняла образовавшиеся трещины битумными вяжущими материалами для исключения проникновения талых и дождевых вод в основание земляного полотна в период весенней распутицы. Наблюдение показывает, что процесс изменений параметров разрушений не стабилизировался», – сообщает пресс-служба департамента.

Также было указано, что реставрация дорожного полотна произойдет после полного оттаивания насыпи. Подрядчик, в рамках гарантийных обязательств, устранит проблему до 15 сентября.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 336, комментариев: 0
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