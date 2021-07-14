Прокуратура Югры сообщает о незначительном росте преступности в округе

В Югре за шесть месяцев 2021 года уровень преступности вырос менее чем на один процент. Отмечается, что больше всего этот показатель увеличился в Нефтеюганском (21,2%) и Сургутском (17,3%) районах.

Значительное снижение уровня преступности наблюдается в Нягани (-9,5%), Октябрьском районе (-9,4%), г. Белоярском (-7,6%),г. Нижневартовске (-6,2%), г. Лангепасе (-6,1%) и Советском районе (-5,2%).

«Прокурорами пресечены многочисленные факты искажений сведений о преступлениях и лицах, их совершивших. В связи с выявленными нарушениями в правоохранительные органы округа внесено более 300 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 237 должностных лиц, а также приняты меры, направленные на усиление ведомственного контроля при формировании государственной статистической отчетности», – указывает пресс-служба прокуратуры округа.