В Югре курят 37 процентов сотрудников компаний

37 процентов работников компаний в Югре курят табак или электронные сигареты. Главная причина вредной привычки – стресс. Никогда не курили 32 процента, бросили курить – 31 процента. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований сайта hh.ru.

Поводом для проведения исследования стала инициатива Общественной палаты увеличить ежегодный отпуск для некурящих россиян, так как курящие сотрудники тратят на свою привычку около 20 рабочих дней в год, что приводит к издержкам.

«Опрос работодателей показал, что для 46 процентов компаний при найме нового сотрудника важно, чтобы он не курил. 52 процента работодателей считают, что главный минус курящих сотрудников – это неэффективная трата времени компании из-за перекуров. 20 процентов уверены, что такие сотрудники менее эффективны, чем некурящие, а шесть процентов заметили, что курильщики чаще берут больничные», - рассказали руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Меры по борьбе с курением принимаются в трети компаний: 20 процентов работодателей контролируют время, потраченное на перекуры, пять процентов материально поощряют сотрудников, решивших бросить курить, три процента попросту запрещают перекуры в рабочее время.