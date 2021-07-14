В Югре накануне 184 югорчанина заразились коронавирусом

За сутки коронавирус подтвердился у 184 югорчан. За всю пандемию болели 62 116 человек. Об этом пишет местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксировали в 21 муниципалитете ХМАО:

Сургут – 40;

Ханты-Мансийск – 19;

Нефтеюганск – 16;

Нижневартовск – 15;

Югорск – 11;

Кондинский район – 11;

Нижневартовский район – 10;

Советский район – 9;

Нягань – 8;

Когалым – 6;

Нефтеюганский район – 6;

Лангепас – 5;

Мегион – 5;

Белоярский район – 4;

Октябрьский район – 4;

Сургутский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Радужный – 3;

Березовский район – 3;

Урай – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 143 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 168 случаях. По 16 контакты устанавливаются. Состояние 117 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 854 человека. За сутки излечились 118 человек, за весь период пандемии – 59 108 югорчан.