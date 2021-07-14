В Югре накануне 184 югорчанина заразились коронавирусом

За сутки коронавирус подтвердился у 184 югорчан. За всю пандемию болели 62 116 человек. Об этом пишет местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксировали в 21 муниципалитете ХМАО:
- Сургут – 40;
- Ханты-Мансийск – 19;
- Нефтеюганск – 16;
- Нижневартовск – 15;
- Югорск – 11;
- Кондинский район – 11;
- Нижневартовский район – 10;
- Советский район – 9;
- Нягань – 8;
- Когалым – 6;
- Нефтеюганский район – 6;
- Лангепас – 5;
- Мегион – 5;
- Белоярский район – 4;
- Октябрьский район – 4;
- Сургутский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Радужный – 3;
- Березовский район – 3;
- Урай – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 143 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 168 случаях. По 16 контакты устанавливаются. Состояние 117 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 854 человека. За сутки излечились 118 человек, за весь период пандемии – 59 108 югорчан.