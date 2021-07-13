В Югре выявили заболевших индийским, британским и южноафриканским штаммами COVID-19

В Югре выявили зараженных индийским, британским и южноафриканским штаммами COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба региона сообщила главный санитарный врач региона Майя Соловьева.

Глава окружного управления Роспотребнадзора рассказала, что лабораторные исследования проводились в рамках мониторинга группы людей, которые заразились через 30 дней после прививки, заболели ковидом повторно и тех, кто заболел через две недели после возвращения из-за границы.

В целом, заболеваемость коронавирусом в регионе растет уже несколько недель подряд. При этом за последнюю неделю на первое место по заболеваемости вышли люди в возрасте 30-40 лет, стали чаще болеть дети. Но, благодаря тому, что болезнь «помолодела» стало меньше тяжелых случаев. Подавляющее большинство переносят ковид в форме ОРВИ. Доля пандемий снижается.

Соловьева также отметила, что в июле рост заболеваемости замедлился, что свидетельствует о начале потери эпидемиологического потенциала.

Чаще всего югорчане заражаются в общественных местах.