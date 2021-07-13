Глава ХМАО ввела новые ограничения на регистрацию брака из-за коронавируса

Регистрировать брак в ЗАГСах Югры теперь можно только, если число присутствующих в помещениях не превышает восьми человек, включая сотрудников и фотографа. Однако это правило не распространяется, если торжество проходит на открытом воздухе. Об этом заявила губернатор ХМАО на заседании оперативного штаба.

«В этой связи рекомендую органам записи гражданского состояния при наличии организационно-технических возможностей и соответствующего запроса от молодоженов регистрацию брака проводить на открытом воздухе на территории, к которой прилегает ЗАГС с соблюдением рекомендаций главного санитарного врача РФ», – прокомментировала Наталья Комарова.