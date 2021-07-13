Губернатор ХМАО заявила об отмене Курбан-Байрама из-за коронавируса

Духовное управление мусульман Югры отменило проведение Курбан-Байрама из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщила губернатор округа на заседании оперативного штаба.

«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Духовное управление мусульман автономного округа приняло решение об отмене проведения религиозных обрядов, жертвоприношений, праздничной молитвы на территории религиозных культовых объектов и прилегающих территорий, в общественных местах», — сообщила Наталья Комарова.

Проинформировать граждан и принять меры по обеспечению безопасности в канун праздника должны представители департаментов внутренней политики, общественных и внешних связей совместно с муниципалитетов, силовиками и Духовными управлениями мусульман.