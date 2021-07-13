За сутки в ХМАО обнаружено еще 186 югорчан с диагнозом «коронавирус»

За понедельник, 12 июля, в 20 муниципалитетах Югры выявлено 186 новых больных с диагнозом COVID-19, сообщает региональный оперштаб. В лидерах по-прежнему Сургут — здесь выявлено 42 случая заболевания, Ханты-Мансийск с 23 случаями и Нижневартовск с 16 заболевшими.

«На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у четырех — бессимптомно», — говорится в сообщении оперштаба.

С учетом новых данных общее количество зарегистрированных случаев заболевания за все время пандемии в ХМАО достигло показателя 61 932. 58 990 югорчан уже излечились, 850 умерли — при этом шесть человек скончались за последние сутки. В больницах в тяжелом состоянии находятся 118 пациентов, 92 подключены к аппаратам ИВЛ.