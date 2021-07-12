Мужчина и попытавшийся спасти его сын задохнулись в колодце в Нягани

В Нягани 57-летний мужчина и его 24-летний сын задохнулись в канализационном колодце. О трагедии, случившейся 9 июля, рассказали в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

Погибших мужчин обнаружили в колодце спасатели, прибывшие на место происшествия. «С использованием средств индивидуальной защиты и альпинистского снаряжения тела погибших мужчин извлечены из колодца и переданы сотрудникам скорой помощи», - рассказали в учреждении.

В пресс-службе СУ СКР по Югре уточнили, что по факту происшествия проводится проверка. По предварительным данным, первым в колодец спустился отец. Когда мужчина потерял сознание, спасти его попытался сын. Когда прибыла помощь, мужчины уже были мертвы.