Илья Варламов упрекнул Вадима Шувалов в «открытии разметки» на трассе «Лангепас – Покачи»

Блогер Илья Варламов вновь обрушился с критикой на Вадима Шувалова. На этот раз урбанист упрекнул заместителя губернатора Югры в том, что он «поехал открыть дорожный знак и разметку», когда в регионе есть другие проблемы.

«В разгар лета замгубернатора поехал... открывать дорожный знак и разметку! Оказывается, сегодня уровень высокого российского чиновника – это приехать на перекрёсток за городом и открыть 5 нарисованных на дороге полос! Ладно, не совсем открыть – показать их и покрасоваться самому перед камерами на дороге за городом. Нужно же продемонстрировать бурную деятельность. Непонятно одно: знак-то показали, а где оркестр, где благодарные жители близлежащих деревень, которые рыдают при виде того, что за счастье на них свалилось, где красная лента?», - сыронизировал Варламов.

Блогер не упустил возможность дать чиновнику совет: «Вообще, конечно, непонятно, как в регионе, где нет нормальной пешеходной инфраструктуры даже в центре самого крупного города – Сургута (про велосипедную вообще молчу), нет нормальных дорог, нет нормальных дворов, нет вообще ничего, за что можно ценить городскую среду, замгубернатора, который курирует все эти вопросы, находит время открывать дорожные знаки?! Может, стоит просто выйти из машины в любой двор? Там проблемы как-то заметней».

Вадим Шувалов в конце июня на личной странице в социальной сети сообщил о том, какие работы ведутся на опасном участке дороги «Лангепас – Покачи». На крутом повороте за несколько лет погибли четыре человека, 30 – пострадали. Для безопасности перед поворотом обустроили шумовые полосы и установили предупреждающие знаки.

Илью Варламова и Вадима Шувалова связывают давние отношения. Будучи главой Сургута, Шувалов дискутировал с блогером на разные темы и стал героем проекта «Б.Д.С.М» – «Большая дорога с мэром».