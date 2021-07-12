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Илья ​Варламов раскритиковал замгубернатора Югры

Илья Варламов упрекнул Вадима Шувалов в «открытии разметки» на трассе «Лангепас – Покачи»

Илья ​Варламов раскритиковал замгубернатора Югры
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Блогер Илья Варламов вновь обрушился с критикой на Вадима Шувалова. На этот раз урбанист упрекнул заместителя губернатора Югры в том, что он «поехал открыть дорожный знак и разметку», когда в регионе есть другие проблемы.

«В разгар лета замгубернатора поехал... открывать дорожный знак и разметку! Оказывается, сегодня уровень высокого российского чиновника – это приехать на перекрёсток за городом и открыть 5 нарисованных на дороге полос! Ладно, не совсем открыть – показать их и покрасоваться самому перед камерами на дороге за городом. Нужно же продемонстрировать бурную деятельность. Непонятно одно: знак-то показали, а где оркестр, где благодарные жители близлежащих деревень, которые рыдают при виде того, что за счастье на них свалилось, где красная лента?», - сыронизировал Варламов.

Блогер не упустил возможность дать чиновнику совет: «Вообще, конечно, непонятно, как в регионе, где нет нормальной пешеходной инфраструктуры даже в центре самого крупного города – Сургута (про велосипедную вообще молчу), нет нормальных дорог, нет нормальных дворов, нет вообще ничего, за что можно ценить городскую среду, замгубернатора, который курирует все эти вопросы, находит время открывать дорожные знаки?! Может, стоит просто выйти из машины в любой двор? Там проблемы как-то заметней».

Вадим Шувалов в конце июня на личной странице в социальной сети сообщил о том, какие работы ведутся на опасном участке дороги «Лангепас – Покачи». На крутом повороте за несколько лет погибли четыре человека, 30 – пострадали. Для безопасности перед поворотом обустроили шумовые полосы и установили предупреждающие знаки.

Илью Варламова и Вадима Шувалова связывают давние отношения. Будучи главой Сургута, Шувалов дискутировал с блогером на разные темы и стал героем проекта «Б.Д.С.М» – «Большая дорога с мэром».


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12 июля в 17:27, просмотров: 2145, комментариев: 5
Комментарии:
Alkonowa1ow
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12 июля в 19:02
Илья Варламов урбанист, поэтому других сфер не знает. Неоднократно приходилось проезжать по автодороге из Лангепаса в Покачи, часто зимой. И всегда удивлял этот поворот под прямым углом в 20 км от Покачей. Поэтому зам Губернатора должен быть в «поле», на трассе что знать Положение не по отчетам а собственными глазами. Кроме того, эта поездка, знакомство с малыми городами округа и как Вице-Губернатору она очень полезна. А дворы в Сургуте Шувалов знает.
Яна Волкова
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12 июля в 21:03
На этом участке трассы не один человек погиб за последнее время. Вполне себе причина, чтобы заместитель губернатора что-то сделал... Как уже достал этот нытик Варламов, критик всея Руси. Орет в своих видео, руками и кудрями машет
Мономах
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12 июля в 22:15
Вот ведь прикормил ВН дворняжку в свое время! Теперь не отвяжется пуделек!
Alkonowa1ow
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12 июля в 22:25
Варламов может писать о плитке, это раскраске подъездов, даже о парковках на газонах в Сургуте. Но что он может сказать об ОПАСНОМ ПОВОРОТЕ». Может спомнить что есть такой кинофильм. Но он не знает трассы вообще и в сторону Нижневартовска, Когалыма и Покачей, в частности. Откуда?! Это летом хорошо. «Белые ночи» и видимость впереди на несколько км. А а если декабрьский вечер, когда уже в 16 часов темно и когда нет наружного освещения (что естественно, трасса) и когда едешь на ближнем свете фар, когда видна лишь центральная часть дороги и приходиться разъезжаться с встречным тяжелым автотранспортом, за которым несётся шлейф снежной пыли, то такие повороты под 90 градусов, не только опасный аварийный участок дороги, это смертельный участок, к которому надо «подкрадываться», минимум за 1 км. И знаки, которые открыл Вадим Шувалов, позволят снизить опасность этого поворота. Вот в чем фишка поездки вице-Губернатора на открытие установленных дорожно знаков на 47 км трассы Лангепас-Покачи.
Сергей Воробьев
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13 июля в 09:18
Интересный такой, а кто будет заниматься всей этой мелочью, которая вроде как по словам Варламова не заслуживает внимания? Работа в городе это не только крупные объекты, но и такие мелочи как разметка, дорожные знаки и даже лавочки! Работа должна везде проводиться! А не выборочно
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