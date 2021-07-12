За сутки в ХМАО зафиксировано 179 новых случаев COVID-19

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в Югре выросло за день на 179 — как передает региональный оперштаб, пациенты обнаружены в 18 муниципалитетах. С большим отрывом лидирует Сургут. В целом рейтинг выглядит так:
- Сургут – 65;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нижневартовск – 12;
- Югорск – 10;
- Нефтеюганский район – 10;
- Урай – 9;
- Советский район – 7;
- Кондинский район – 7;
- Октябрьский район – 6;
- Нижневартовский район – 6;
- Нягань – 5;
- Нефтеюганск – 5;
- Сургутский район – 5;
- Мегион – 4;
- Лангепас – 4;
- Когалым – 1;
- Радужный – 1;
- Пыть-Ях – 1.
«На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у троих — бессимптомно», — говорится в сообщении оперштаба.
С учетом этих данных общее количество зарегистрированных случаев «короны» за все время пандемии в Югре достигло показателя 61 746. Из них излечились 58 869 югорчан, умерли 844 человека (трое из них — накануне), 115 пациентов находятся в больницах в тяжелом состоянии, 92 подключены к аппаратам ИВЛ.