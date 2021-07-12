За сутки в ХМАО зафиксировано 179 новых случаев COVID-19

Количество новых случаев коронавирусной инфекции в Югре выросло за день на 179 — как передает региональный оперштаб, пациенты обнаружены в 18 муниципалитетах. С большим отрывом лидирует Сургут. В целом рейтинг выглядит так:

Сургут – 65; Ханты-Мансийск – 21; Нижневартовск – 12; Югорск – 10; Нефтеюганский район – 10; Урай – 9; Советский район – 7; Кондинский район – 7; Октябрьский район – 6; Нижневартовский район – 6; Нягань – 5; Нефтеюганск – 5; Сургутский район – 5; Мегион – 4; Лангепас – 4; Когалым – 1; Радужный – 1; Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у троих — бессимптомно», — говорится в сообщении оперштаба.

С учетом этих данных общее количество зарегистрированных случаев «короны» за все время пандемии в Югре достигло показателя 61 746. Из них излечились 58 869 югорчан, умерли 844 человека (трое из них — накануне), 115 пациентов находятся в больницах в тяжелом состоянии, 92 подключены к аппаратам ИВЛ.