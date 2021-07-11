За всю пандемию в Югре от коронавируса умер 841 человек

В Югре за сутки умерли пять пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 841 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 175 случаев заражения. Состояние 108 пациентов тяжелое, 77 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 75 человек, за весь период пандемии – 58 817 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Белоярском и Березовском районах, в Покачах.