В 21 муниципалитете ХМАО выявили новые случаи заболевания COVID-19

За сутки коронавирус выявили у 175 человек. За всю пандемию 61 567 жителей ХМАО проходили лечение от этой болезни. Об этом пишет оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 30;

Ханты-Мансийск – 19;

Нижневартовск – 19;

Нефтеюганск - 16;

Нягань - 15;

Советский район – 13;

Югорск - 10;

Кондинский район - 7;

Урай – 6;

Мегион - 5;

Октябрьский район - 5;

Березовский район - 5;

Лангепас - 4;

Сургутский район - 4;

Нефтеюганский район - 3;

Когалым - 3;

Нижневартовский район - 3;

Ханты-Мансийский район - 3;

Пыть-Ях - 2;

Покачи - 2;

Белоярский район - 1.

«На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 2 - бессимптомно. Контакт установлен в 167 случаях. По 8 контакты уточняются. Состояние 118 пациентов тяжелое, 88 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в местном оперштабе.