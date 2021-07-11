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Еще 175 югорчан оказались заражены коронавирусом

В 21 муниципалитете ХМАО выявили новые случаи заболевания COVID-19

Еще 175 югорчан оказались заражены коронавирусом
фото: siapress.ru

За сутки коронавирус выявили у 175 человек. За всю пандемию 61 567 жителей ХМАО проходили лечение от этой болезни. Об этом пишет оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете округа:

  • Сургут – 30;
  • Ханты-Мансийск – 19;
  • Нижневартовск – 19;
  • Нефтеюганск - 16;
  • Нягань - 15;
  • Советский район – 13;
  • Югорск - 10;
  • Кондинский район - 7;
  • Урай – 6;
  • Мегион - 5;
  • Октябрьский район - 5;
  • Березовский район - 5;
  • Лангепас - 4;
  • Сургутский район - 4;
  • Нефтеюганский район - 3;
  • Когалым - 3;
  • Нижневартовский район - 3;
  • Ханты-Мансийский район - 3;
  • Пыть-Ях - 2;
  • Покачи - 2;
  • Белоярский район - 1.

«На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 2 - бессимптомно. Контакт установлен в 167 случаях. По 8 контакты уточняются. Состояние 118 пациентов тяжелое, 88 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в местном оперштабе.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 499, комментариев: 0
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