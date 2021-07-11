В 21 муниципалитете ХМАО выявили новые случаи заболевания COVID-19

За сутки коронавирус выявили у 175 человек. За всю пандемию 61 567 жителей ХМАО проходили лечение от этой болезни. Об этом пишет оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 30;
- Ханты-Мансийск – 19;
- Нижневартовск – 19;
- Нефтеюганск - 16;
- Нягань - 15;
- Советский район – 13;
- Югорск - 10;
- Кондинский район - 7;
- Урай – 6;
- Мегион - 5;
- Октябрьский район - 5;
- Березовский район - 5;
- Лангепас - 4;
- Сургутский район - 4;
- Нефтеюганский район - 3;
- Когалым - 3;
- Нижневартовский район - 3;
- Ханты-Мансийский район - 3;
- Пыть-Ях - 2;
- Покачи - 2;
- Белоярский район - 1.
«На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 2 - бессимптомно. Контакт установлен в 167 случаях. По 8 контакты уточняются. Состояние 118 пациентов тяжелое, 88 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в местном оперштабе.