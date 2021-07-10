Югорчан предупредили о неблагоприятной погоде

В воскресенье, 11 июля, в южных и юго-восточных районах Югры ожидаются грозы. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5,+10 °С, в южных районах до +15 °С, днем +15,+20 °С, в западных районах до +25 °С. Прогноз погоды опубликован на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Начало следующей недели тоже будет дождливым и ветреным. Преобладающая температура воздуха ночью +5,+10 ºС, днем +14,+19 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в воскресенье дождей не ожидается. Будет пасмурно и до 16 ºС.