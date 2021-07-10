Сильный ветер распространяет лесной пожар в Кондинском районе

В Кондинском районе Югры бушует крупный лесной пожар. Возгорание произошло 7 июля из-за грозы, а из-за сильного ветра стихия быстро распространилась.

«8 июля пожар перерос в категорию крупных в результате неблагоприятных природных условий – распространению огня способствовал порывистый ветер. В настоящий момент ведется мониторинг ситуации», – сообщил заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов на заседании оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

Отмечается, что в ликвидации очага заняты 53 специалиста, две единицы техники. Опасность для населенных пунктов и объектов экономики региона отсутствует.

С начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 194 лесных пожара. Ликвидировано 188 возгораний площадью свыше семи тысяч гектаров. Днем 9 июля действовали шесть очагов площадью 297 гектаров, из них один пожар площадью 10 гектаров локализован.

С 21 мая в регионе введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.