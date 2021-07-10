167 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в ХМАО

За минувшие сутки в 21 муниципалитете Югры зарегистрировано 167 новых случаев COVID-19. Лидерами по суточному приросту стали Сургут (28), Ханты-Мансийск (21) и Нижневартовск (20).

«На момент выявления у 136 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 5 – бессимптомно», - сообщили в оперативном штабе региона.

В данный момент лечение проходят 1 814 жителя округа. Состояние 108 пациентов тяжелое, 77 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Количество летальных случаев выросло до 836-ти. Умерли три человека в Сургуте, Сургутском и Октябрьском районах.

Излечились за сутки 183 человека.