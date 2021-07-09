Губернатор Югры Наталья Комарова вместе с командой региона побывала на «Иннопроме»

В Екатеринбурге завершена очередная международная промышленная выставка «Иннопром». За четыре дня площадку ее проведения – «Екатеринбург Экспо» – посетили около 20 тысяч человек. Конечно, из-за пандемии и сопутствующих ограничений далеко не все потенциальные участки выставки смогли до нее добраться, но все же она остается одним из важных экономических и деловых событий Урала и России. Югра традиционно приняла участие в мероприятии, подписала ряд важных соглашений и продемонстрировала свою роль в российской экономике.

Всего в «Иннопроме» как в выставке приняли участие 500 компаний из России и 11 стран мира, еще около 1800 предприятий из 38 государств прислали делегатов для деловой программы, проведения переговоров и заключения соглашений.

Югра была представлена губернатором Натальей Комаровой, частью ее заместителей, руководителей профильных ведомств автономного округа, Фонда развития Югры, Технопарка высоких технологий, а также бизнесменов, презентовавших свои возможности для широкой аудитории.

«Югорский машиностроительный завод» представил технологии мобильного заправщика сжиженного природного газа с помощью криогенных насосов, что позволяет моментально сразу после транспортировки ввести оборудование в эксплуатацию, – поделился член делегации Югры, сенатор Совета Федерации Эдуард Исаков. – А компания «Атмосфера» приехала на выставку с проектом гибкой сталеполимерной трубы для проведения внутрискважинных работ на совершенно новом уровне. Интересный на мой взгляд проект был представлен компанией «Горизонт» – автономные гибридные электростанции, спроектированные с учетом сурового сибирского климата и солнечной активности».

Также свои разработки презентовали лесопромышленный комбинат «Хольц», сервисная компания «Ортисервис», строительная компания «Лидер», производитель инновационных цементных растворов «МАС-Сервис», фирма по переработке дикоросов «Алекс+», производитель югорского иван-чая «Чайный Дом «Чистота» и другие. Кроме того, как рассказала Наталья Комарова, Фонд развития Югры представил собственную интерактивную экспозицию, где рассказывал всем желающим о промышленном и инвестиционном потенциале региона, а также проектах особой экономической зоны в Нягани и Научно-технологического центра в Сургуте.

Одно из центральных деловых событий форума – стратегическая сессия «Гибкое производство: максимальная адаптация», которую провел председатель правительства России Михаил Мишустин. В ней также участвовали представители таких технологических гигантов, как Pirelli, Volkswagen, Skoda, «СИБУР Холдинг» и других.

По словам Мишустина, сейчас в разработке находится стратегия цифровой трансформации промышленности, на ее исполнение планируется выделить порядка 280 млрд рублей. «За ближайшие 10 лет нам необходимо достичь двукратного роста эффективности использования оборудования, увеличить количество высокотехнологичных рабочих мест в полтора раза, сократить затраты на разработку и вывод высокотехнологичной продукции на рынок вдвое», – заявил премьер-министр.

Югра организовала на «Иннопроме» собственное большое событие – заседание инвестиционного клуба «Ugra open fori nvestors: точки роста промышленности Югры». «Инвестиции – это будущее. Мы вкладываем ресурсы в завтрашний день. «Иннопром» объединяет инвесторов, промышленников, от которых зависит будущее экономики. В этой связи первое заседание инвестиционного клуба организовано на этой площадке», – сказала на открытии заседания Наталья Комарова и напомнила, что в 2020 году объем инвестиций в экономику региона составил 1 трлн рублей, а к 2030 году ежегодный показатель должен достигнуть 1,7 трлн рублей.

«Мы стремимся создать самые современные возможности для сопровождения проектов. Отмечу внедренный механизм венчурного финансирования. Его цель - стимулирование вложений в новые проекты, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса. В Югре каждый инвестор сможет найти возможности для развития своего бизнеса. Каждый новый проект – это положительные изменения в жизни югорчан, основа для экономического роста», – констатировала Наталья Комарова.

В ходе разговора участники клуба обсудили проекты, которые можно реализовать на территории Югры – производство стройматериалов из вторсырья, арматуры для нефтегазовой, коммунальной, медицинской отраслей и многие другие.

«Иннопром» стал третьей за месяц крупной площадкой, где Югра заявила о себе как о крупном экономическом игроке России, с которым можно и нужно сотрудничать представителям как внутреннего, так и внешнего рынка. До этого регион участвовал в Петербургском международном экономическом форуме и проводил на своей площадке международный IT-форум.