План по вакцинации от COVID-19 в Югре могут выполнить к середине сентября

В середине сентября в Югре должен быть выполнен план по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.

Сейчас прививку от COVID-19 ставят порядка 35 тысяч югорчан в неделю. «Если тем темпом, как сейчас, то 10 сентября эти 755 тысяч будут вакцинированы», - цитирует главного врача региона «Интерфакс-Урал».

На данный момент вакцинирован каждый четвертый житель округа. Лидером по вакцинации остается Ханты-Мансийский район, где привиты более 90 процентов населения. В Сургуте прививку поставили 56 процентов взрослых.

На складах в округе есть более 50 тысяч доз вакцины, должно поступить еще 25 тысяч доз.