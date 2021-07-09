В Югре подняли размер вознаграждения за сдачу предметов вооружения

В Югре увеличили размер вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Решение принято на заседании правительства региона, передает департамент общественных и внешних связей.

«Рассчитываю, что такое решение позволит повысить заинтересованность граждан в сдаче незаконно хранящегося у них оружия», – отметила губернатор Наталья Комарова.

Теперь вознаграждение за сдачу боевого стрелкового и охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом составит 7,5 тысячи рублей, за служебное оружие – 6 тысяч рублей, за обрезы, самодельное и переделанное оружие – 3 тысячи рублей. Есть и некоторое новшество – по словам и.о. департамента внутренней политики Сергея Пишукова, в перечень предметов вооружения теперь включены также «основные части», которые имеют идентификационные номера, и без которых оружие не может быть применено. Сдача каждой такой детали будет вознаграждена 1,5 тысячи рублей.

Узнать все подробности о сдаче оружия и вознаграждениях за это можно едином официальном сайте государственных органов Югры.