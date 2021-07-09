Лучшим муниципалитетом с точки зрения привлечения инвестиций в Югре стал Сургутский район

В Югре по итогам 2020 года 18 муниципалитетов из 22 показали рост показателей инвестиционной привлекательности, но лучшим из них оказался Сургутский район. Такие данные были озвучены на прошедшем накануне заседании совета по вопросам инвестиционной деятельности, рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры.

«При составлении рейтинга принималось во внимание 32 показателя. В 18 муниципальных образования отмечен рост значений показателей по сравнению с предыдущим периодом. Это свидетельствует об организации в муниципалитетах системной работы по улучшению инвестиционного климата», – рассказала Наталья Комарова, которая вела прошедшее заседание.

Для определения лучших региональный аналитический центр собрал 32 показателя, из которых 26 – статистические данные, а еще шесть – опросы, в которых приняли участие 3,7 тысяч представителей бизнес-сообщества из всех муниципалитетов Югры. В этом году отрыв между лидерами был минимальным, но все же был. Второе место после Сургутского района занял Кондинский район, третье разделили Нижневартовск и Белоярский район.

Кроме того, все муниципалитеты ранжировали по успеху в шести различных направлениях. Крупнейший город Югры Сургут попал в тройку только в номинации «Развитие конкуренции».