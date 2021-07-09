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​В Югре определили муниципалитет-чемпион по инвестиционному климату

Лучшим муниципалитетом с точки зрения привлечения инвестиций в Югре стал Сургутский район

​В Югре определили муниципалитет-чемпион по инвестиционному климату
Фото vestniksr.ru

В Югре по итогам 2020 года 18 муниципалитетов из 22 показали рост показателей инвестиционной привлекательности, но лучшим из них оказался Сургутский район. Такие данные были озвучены на прошедшем накануне заседании совета по вопросам инвестиционной деятельности, рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры.

«При составлении рейтинга принималось во внимание 32 показателя. В 18 муниципальных образования отмечен рост значений показателей по сравнению с предыдущим периодом. Это свидетельствует об организации в муниципалитетах системной работы по улучшению инвестиционного климата», – рассказала Наталья Комарова, которая вела прошедшее заседание.

Для определения лучших региональный аналитический центр собрал 32 показателя, из которых 26 – статистические данные, а еще шесть – опросы, в которых приняли участие 3,7 тысяч представителей бизнес-сообщества из всех муниципалитетов Югры. В этом году отрыв между лидерами был минимальным, но все же был. Второе место после Сургутского района занял Кондинский район, третье разделили Нижневартовск и Белоярский район.

Кроме того, все муниципалитеты ранжировали по успеху в шести различных направлениях. Крупнейший город Югры Сургут попал в тройку только в номинации «Развитие конкуренции».


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Сегодня в 14:16, просмотров: 270, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:41
Все это похоже на жонглирование статистическими цифрами из 32 показателей. А посмотришь на выпуск промышленной продукции, то там все те же нефть и газ. И все остальное, что что крутится вокруг них. Если убрать эти отрасли и понять для себя каков же инвестиционный климат Югры, Сургута и района без нефти, было бы интересно обывателям. В каких координатах находимся в 1-м или в 6-м десятке. К примеру Тюмень без нефти привлекает инвестиции. Взять перерабатывающиеся отрасли: тот же Тобольский НХК по переработке жидких углеводородов СИБУРа и тд. А инвестиционный климат в Югре занимает 6-ю позицию благодаря добыче углеводородов.
Аванес
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Сегодня в 15:52
Простые манипуляции. Сургутскому району повезло, что на их территории осуществляет деятельность Газпром и СНГ....ЗСК построил новый цех, район тут же вписал себе в заслугу. Все остальные, действительно проекты, зависящие от администрации (привлечение инвесторов, быстрое выделение земли. строительство коммуникаций и проч.) можно пересчитать на пальцах одной руки и все до единого провалены. Странно, что правительство ХМАО этого не замечает, наверное им это тоже удобно для жонглирования перед Москвой. Какие молодцы!
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