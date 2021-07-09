Югра планирует подняться на пятую строчку в инвестиционном рейтинге России

Югра должна подняться на пятую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности среди регионов России. Такую задачу поставили участники совета по вопросам развития инвестиционной деятельности, заседание которого провела накануне Наталья Комарова.

«По итогам 2020 года наш регион занял шестую позицию в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, войдя в топ-10 субъектов Российской Федерации. Оценка проводилась по 42 направлениям. 42 процента из этих показателей в Югре имеют положительную динамику, 40 процентов осталось на прежнем уровне. Потенциал в регионе колоссальный. Необходимо определиться в решения по обеспечению положительных изменений каждого из показателей», – приводит слова губернатора Югры департамент общественных и внешних связей.

Согласно отчету директора департамента экономического развития и замгубернатора Романа Генкеля, в 2020 году округ продемонстрировал рост по 17 показателям инвестиционной привлекательности из 42. Теперь задача окружного правительства при консультационной поддержке Агентства стратегических инициатив продолжать отрабатывать те пункты, которые пока не показывают рост. Предложения по этому поводу ответственные чиновники должны выработать в течение двух недель, затем утвердить и приступать к выполнению.