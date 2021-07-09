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​Наталья Комарова провела заседание семейного совета Югры, наградила многодетных матерей и презентовала новый проект

В Югре прошло торжественное мероприятие по случаю Дня семьи, любви и верности

​Наталья Комарова провела заседание семейного совета Югры, наградила многодетных матерей и презентовала новый проект
Фото admhmao.ru

Большой семейный совет и награждение самоотверженных многодетных матерей прошло накануне, 8 июля, в Югре по случаю Дня семьи, любви и верности. Для соблюдения мер безопасности это мероприятие, как и многие в последнее время, было в очно-заочном формате.

В этот праздничный день Наталья Комарова и руководители муниципалитетов вручили массу важных семейных наград, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. В частности, это были ордена «Родительская слава», медали Ханты-Мансийского автономного округа «Материнская слава» – Их получили три супружеские пары и семь многодетных матерей. А медали фонда социально-культурных инициатив «За любовь и верность» получили 70 семей.

«Душевное тепло, любовь, счастье – эти чувства дарят нам большие, крепкие семьи нашего региона. Они успешно строят дружные, счастливые семьи, создают условия для творческого, профессионального развития», – сказала Наталья Комарова.

В ходе заседания семейного совета Югры, на котором происходили все приятные награждения, участники обсудили меры поддержки материнства и детства в регионе. Губернатор напомнила, что в автономном округе семьи с детьми получают суммарно 50 видов разнообразных мер социальной поддержки, из которых 16 появились за последние три года. Только югорским маткапиталом (150 тысяч рублей за третьего и каждого последующего ребенка) воспользовались 28,5 тысяч семей. В итоге количество многодетных семей в регионе выросло на 20 процентов только за 2020 год.

«С 1 июля в автономном округе введен новый вид сертификата «Буду мамой». Он предназначен для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но решивших сохранить беременность. Сертификат открывает доступ к социальным услугам. Ведется прием заявок. Уже определены 8 потенциальных получателей. Двум из них сегодня будут вручены сертификаты», – рассказала о социальном новшестве Наталья Комарова.


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Сегодня в 12:21, просмотров: 316, комментариев: 0
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