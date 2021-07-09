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​Я был резковат: депутат думы ХМАО передумал называть избирателей быдлом

Депутат из Югры назвал некоторых избирателей быдлом и объяснил почему

​Я был резковат: депутат думы ХМАО передумал называть избирателей быдлом
Фото: vk.com/vasiliy_zhukov_deputat

Депутат думы Югры от КПРФ Василий Жуков слишком экспрессивно призвал избирателей приходить на выборы и голосовать за коммунистов. Осознав, что некоторых из них обидел, он исправил пост в соцсети, и объяснил корреспонденту siapress.ru свою позицию.

Накануне на странице Василия Жукова в «Одноклассниках» появилась запись: «Избиратель, не будь быдлом, дойди до избирательного участка. Голосуй за КПРФ! Остальные 10 шагов сделает большинство КПРФ в Госдуме». Подписчики тут же отреагировали на слово «быдло». Позже запись была изменена – обидное слово исчезло.

Пост исправлен, а дискуссия осталась


Скрин: Василий Жуков/ok.ru

В беседе с корреспондентом siapress.ru народный избранник признал, что был резковат. «Наше правительство превращает людей во что? Как раз в то слово, которое я написал, а потом убрал. Правительство издевается над людьми, а когда им говоришь правду, они обижаются почему-то. Выражение было слишком резковато, но сути это не меняет», - объяснил он

Напомним, 19 сентября 2021 года в России состоится Единый день голосования. В Югре избиратели будут голосовать за депутатов Государственной думы, Тюменской областной думы, думы Югры и ряда муниципальных парламентов.


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Сегодня в 11:21, просмотров: 476, комментариев: 0
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