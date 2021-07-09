В аварии под Ноябрьском пострадали двое пилотов легкомоторного самолета

На Ямале при аварийной посадке упал легкомоторный самолет. На борту было два члена экипажа – их в тяжелом состоянии доставили в больницу Нижневартовска. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Оба пилота при аварии получили переломы конечностей. По информации МЧС, самолет вылетел из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной обстановки, но вскоре подал аварийный сигнал и пропал с радаров.

Из Нижневартовска на поиски пропавшего авиатранспорта вылетел самолет Ан-26. Когда пропажа обнаружилась, возле дымящегося борта один из пилотов подавал сигналы о помощи, размахивая руками.