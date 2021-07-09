168 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Югре вернулся к февральским показателям. За минувший день COVID-19 диагностирован у 168 жителей региона. За весь период пандемии к 9 июля заболели 61 225 человек.

Новые случаи ковида выявлены в 21 муниципалитете. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (32), Нижневартовск (22) и Ханты-Мансийск (17).

«На момент выявления у 127 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно», - сообщили в оперативном штабе округа.

Сейчас лечение проходят 1 833 человека. Состояние 102 пациентов тяжелое, 70 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Количество смертей от ковида достигло 833. За сутки умерли четыре пациента в Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Сургутском районе.