В Югре произошел крупный пожар на нефтяном месторождении

На Петелинском месторождении в Югре ночью 7 июля произошел крупный пожар. Эффектный огненный столб поднялся вверх на несколько десятков метров. В дочке «Роснефи» – «РН-Юганскнефтегазе» сообщают, что пламя вспыхнуло на технической емкости. Огонь тушили больше двух часов. Что находилось в резервуаре, не сообщается. Известно, что в момент ЧП на кусте проводились подготовительные работы подрядной организацией «Юганскнефтегаза» ЗАО СП «МеКаМинефть». Пострадавших нет.

«Увидев происходящее, мастер дал команду немедленно эвакуировать людей и технику на безопасное расстояние. Эвакуировались 100% людей, пострадавших нет. Пожарный расчет прибыл в 02:30. Пожар локализован в 03:20», – говорится в сообщении группы «ЧПыть-Ях» во «ВКонтакте».