В Югре ребенок задохнулся при пожаре в частном доме

Возгорание в двухэтажном частном доме произошло ночь 8 июня в Югорске. Открытое горение ликвидировали в течение 26 минут. В пожаре погиб ребенок, хозяин дома получил термические ожоги. Его госпитализировали в медучреждение.

«Задохнулась спящая девочка шести лет. Причины пожара выясняются, но, предположительно, он произошел из-за ночного светильника. Ребенка пытался спасти мужчина, который также был дома. Он получил ожоги ног и спины», — сообщает Znak со ссылкой на СКР.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).