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​«Единая Россия» в Югре определилась со списками кандидатов на парламентские выборы

Известны кандидаты от «Единой России» на парламентские выборы в Югре

​«Единая Россия» в Югре определилась со списками кандидатов на парламентские выборы
Фото hmao.er.ru

В Югре прошел второй этап 23-й конференции регионального отделения «Единой России». На первом участники подводили итоги предварительного голосования и готовились к федеральному съезду партии, а на втором – утвердили списки кандидатов на выборы в окружную думу.

К слову, эта конференция не была массовым мероприятием. Организаторы учли эпидемиологическую обстановку, поэтому встреча проходила в очно-заочном формате – участников распределили по разным помещениям по 20 человек, сидящих не менее чем в 1,5 метрах друг от друга в средствах индивидуальной защиты. Залы были объединены через видеоконференцсвязь.

Результатом конференции стало утверждение кандидатов от «Единой России» на предстоящие выборы депутатов Думы Югры. Партийный список в окружной парламент возглавила губернатор Наталья Комарова (более подробно об этом читайте здесь). Далее в нем идут спикер окружного парламента Борис Хохряков и депутат, председатель комитета по социальной политике Василий Филипенко. Также были окончательно утверждены кандидаты по одномандатным округам.

Единороссы планируют сшивку всех кампаний под единым брендом «Команда Югры», который зарекомендовал себя в кампанию 2016 года и был использован депутатами от партии власти в период между выборами. Как отмечает политолог Надежда Ушакова, эта концепция известна югорчанам. Предполагается, что кандидаты в депутаты разных уровней будут идти не как список представителей от партии, а как единая Команда Югры, цель которой – обеспечение развития региона. Базовым инструментом кампании станет «Карта развития Югры», разработка которой была анонсирована в середине июня.

«Для реализации стратегии этого проекта мы уже приступили к разработке «Карты развития Югры». Заполнение этой карты – а значит исполнение наказов, задач и пожеланий, станут показателями достижения национальных целевых показателей и, безусловно, тех направлений, которые обозначены партией как направления предвыборной программы», – заявил спикер думы Югры Борис Хохряков.

Своим видением вопросов, которые должны держать под контролем будущие парламентарии, поделился депутат уходящего созыва Госдумы Павел Завальный: «Перед нами стоят важнейшие задачи социальной газификации населенных пунктов Югры, строительства транспортной инфраструктуры, системного изменения и модернизации системы ЖКХ. Сделать это можно только общими усилиями руководства Югры, Уральского федерального округа, соседних регионов, депутатов всех уровней от Государственной думы до муниципальных». Он подчеркнул, что если в каждом населенном пункте люди будут видеть слаженную работу разных ветвей власти и будут верить им, то это позволит достигнуть цели, сформулированной президентом – повысить качество жизни граждан и конкурентоспособность всей страны.

Напомним, что «Единая Россия» провела довольно крупное предварительное голосование, в ходе которого отбирала кандидатов на будущие выборы. В Югре в этом голосовании приняли участие почти 20 процентов всех избирателей. В настоящий момент помимо «Единой России» конференцию с утверждением списков кандидатов в депутаты думы Югры и выборах других уровней провело только окружное отделение ЛДПР.


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Сегодня в 17:50, просмотров: 55, комментариев: 0
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