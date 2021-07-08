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​Наталья Комарова провела встречу с главой Сургута и депутатом-строителем для разрешения острых вопросов югорчан

Губернатор Югры контролирует разрешение претензий сургутян к компании «Новые бизнес-технологии»

​Наталья Комарова провела встречу с главой Сургута и депутатом-строителем для разрешения острых вопросов югорчан
Фото admhmao.ru

Вопросы сургутян к качеству дома №53/4 на улице Крылова в Сургуте стали поводом для рабочей встречи Натальи Комаровой с главой города Андреем Филатовым, специалистами окружной службы жилищного и строительного надзора, а также гендиректором компании «Новые бизнес-технологии», депутатом думы Югры Ринатом Айсиным. Темой разговора стали многочисленные обращения к губернатору во время последнего прямого эфира – покупателей квартир в новом доме волнуют качество квартир и реакция девелопера на их претензии.

«До 1 июля администрация муниципалитета должна была организовать обеспечение выполнения застройщиком ООО «Новые бизнес-технологии» обязательств по устранению замечаний, выявленных во время гарантийного срока эксплуатации многоквартирного дома. Сургутяне справедливо настаивают на том, чтобы застройщик завершил работы», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры.

По словам Рината Айсина, в его компанию поступило 83 обращения со стороны сургутян, из них 20 уже отработаны и приняты жильцами, еще девять находятся в стадии исполнения, но многие компания отклонила. Например, 24 жалобы остались без удовлетворения, так как в указанных квартирах была проведена незаконная перепланировка. В целом же спорные моменты отрабатываются через суд. «Начиная с 2016 года, зарегистрировано около 200 исковых заявлений. Большую часть из них люди выиграли, а мы выплатили все необходимые средства», – рассказал Айсин во время встречи.

Итогом разговора стало поручение от Натальи Комаровой провести все необходимые экспертизы по каждой квартире и отработать каждое обращение сургутян. «Поскольку участниками совещания не были предложены решения, обязала их разработать и представить до 9 июля», – резюмировала губернатор.


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08 июля в 23:10, просмотров: 1646, комментариев: 2
Комментарии:
Местный
не нравится
09 июля в 09:33
После 9 июля депутат может стать беспартийным?)
Альберт Леонов
не нравится
09 июля в 11:00
Какая партия, такие и члены ...
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