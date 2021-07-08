В Югорске спортсменам не повезло встретиться с медведем

В Югорске несколько спортсменов столкнулись с медведями. Животных позже ликвидировали охотники. Первый инцидент произошел на стадионе, а второй – на лыжной базе. Об этом сообщает телекомпания «Югорск ТВ».

«Второй медведь в субботу днем гонял двух спортсменов. Произошла стычка. Он начал гонять мужчину с женщиной. В воскресенье он был убран», — рассказал корреспондентам СМИ охотник Роман Якимов.

Также было указано, что выход косолапых к людям не связан с голодом, однако это не значит, что хищник не может быть опасен для горожан. По информации телекомпании, в прошлом году в Югорске зафиксировано одно нападение медведя на человека. Если опасная встреча все же произошла, необходимо звонить по номеру 112.