Югорчане за четыре месяца взяли в кредит 102 млрд рублей

С января по май 2021 года жители регионов тюменской «матрешки» взяли в кредит на потребительские нужды и автомобили 224 миллиарда рублей: 102 млрд рублей оформили югорчане, 83 млрд рублей – тюменцы, 39 млрд рублей – ямальцы.

«По сравнению с аналогичным периодом 2020 года в Тюменской области и Югре их объем увеличился на 40 процентов, на Ямале – на 35 процентов. Совокупная задолженность жителей «тюменской матрешки» по потребительским кредитам увеличилась за год на 16 процентов и на 1 июня 2021 года превысила 472 млрд рублей», - рассказали в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

Самая низкая просроченная задолженность на Ямале – 4,4 процента. У жителей Югры этот показатель достиг 5,7 процента%, Тюменской области – 7,7 процента, в целом по России – 7,6 процента.

«В I полугодии 2020 года в условиях неопределенности объем выдачи потребительских кредитов незначительно снизился. В этом году ситуация стабилизировалась, и мы видим уверенный рост на рынке розничного кредитования. В то же время доходы граждан восстанавливаются не так быстро, растет долговая нагрузка отдельных категорий заемщиков, что может привести к негативным социальным последствиям. Поэтому заемщикам необходимо тщательно оценивать свои финансовые возможности, риски и брать кредит только для решения серьезных задач», – посоветовал управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.