По делу о гибели детей на пожаре в Пыть-Яхе проходит мертвый обвиняемый

В Пять-Яхе завершилось расследование уголовного дела о гибели на пожаре двух маленьких и мужчины. Обвиняемым по нему проходит погибший.

Трагедия произошла 4 мая 2021 года в частном доме на улице Строителей. Мужчина пришел в гости к знакомым.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из комнат жилого помещения, не соблюдая меры предосторожности при курении табака, он оставил незатушенный окурок сигареты. В результате произошло возгорание обшивки дивана, что стало причиной пожара в доме. Обвиняемый и двое малолетних детей, которые находились в это время в соседней комнате, погибли от отравления угарным газом», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица за ненадлежащее исполнение обязанностей в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних.