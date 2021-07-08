162 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Югре за сутки

За минувшие сутки в 19 муниципалитетах Югры зарегистрировано 162 новых случая коронавирусной инфекции. Лидерами по суточному приросту стали Сургут (30), Нижневартовск (21) и Нефтеюганск (17).

«На момент выявления у 132 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно», - сообщили в оперативном штабе.

В данный момент лечатся от ковида 1 731 человек. состояние 94 из них тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Два человека не смогли победить болезнь – летальные случаи зарегистрированы в Нижневартовске и Сургуте.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 61 057 случаев новой коронавирусной инфекции, излечились 58 497 югорчан, умерли 829 человек.