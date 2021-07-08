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​Наталья Комарова возглавила список единороссов в думу Югры. Что это значит

Какой политический подтекст несет выдвижение Натальи Комаровой первым номером на выборах в думу Югры

​Наталья Комарова возглавила список единороссов в думу Югры. Что это значит
Фото hmao.er.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова возглавила список «Единой России» на выборах в думу Югры. Соответствующее решение утвердили члены партии в ходе конференции, прошедшей 6 июля. Вторым и третьим номером в этом списке пойдут спикер думы Югры Борис Хохряков и депутат, глава комитета по социальной политике (а также сын первого губернатора автономного округа) Василий Филипенко. Единороссы во второй раз подряд пойдут на выборы под флагом политического объединения «Команда Югры». Что все это значит для политической конфигурации региона – разбирался СИА-ПРЕСС.

Опрошенные агентством политологи считают, что выдвижение Натальи Комаровой первым номером подтверждает ее статус и популярного среди югорчан руководителя, и центральной политической фигуры для региональных элит, и первого ответственного за управление округом и, следовательно, ведение кампании, перед администрацией президента.

Хотя официальных электоральных рейтингов для губернаторского поста в Югре не делается, косвенные признаки указывают на высокую популярность Натальи Комаровой среди жителей автономного округа. В частности, она вошла в топ-10 национального рейтинга губернаторов по итогам 2020 года, поднявшись за кризисный коронавирусный год почти на десять позиций. Она стабильно входит в десятку самых активных и открытых глав регионов в соцсетях, а также стала десятой в федеральном рейтинге женщин-политиков в России в марте 2021 года.

«Для нас важен каждый голос. На протяжении пандемии работаю в контакте с югорчанами даже больше, чем обычно, посредством онлайн-встреч. Мы обсуждаем все – от детских площадок и дорог в отдельных деревнях до направлений развития округа на десятилетия вперед, – рассказала Наталья Комарова. – Встречи с жителями помогают заметить, выдвинуть, услышать много талантливых, энергичных людей. По сути, этот коллективный голос и есть народный наказ для нашей каждодневной работы, карта, с которой мы должны сверять наше движение вперед».

Это значит, что свою популярность губернатор Югры может конвертировать в электоральные успехи. «Наталья Владимировна уже традиционно возглавляет партийный список. Как и в прошлую кампанию, так и в эту ей принадлежит ведущая роль в консолидации усилий партии в предвыборной гонке», – подчеркивает политолог Надежда Ушакова.

С политической точки зрения в плюс Наталье Комаровой сыграло личное и публичное одобрение Владимира Путина на третий губернаторский срок (далеко не все главы регионов, кому предстоит продлить полномочия в 2021 году, получили такой знак внимания). Позже президент на крупных мероприятиях неоднократно подчеркивал успехи Югры в социально-экономическом развитии – в частности, на Петербургском международном экономическом форуме.

Это же глава Югры отметила в своей речи на конференции «Единой России». «Принимая решение об участии в выборах губернатора, на встрече с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным подтвердила свою готовность и в дальнейшем служить югорчанам, служить России. Принимая ответственность за реализацию программы развития региона, считаю правильным участвовать в выборах депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе списка кандидатов от партии «Единая Россия», – заявила Наталья Комарова.

К слову, выход губернаторов на первые места партийных список в регионах – нормальная практика. В частности, на выборах в Тюменскую областную думу список «Единой России» возглавил Александр Моор. А в целом на Урале объединенный список в Госдуму поведет полпред Владимир Якушев.

Ключевым инструментом в своей работе и в предстоящей кампании Наталья Комарова называет прямой контакт с гражданами. «В 2016 году мы собрали более 5 тысяч предложений избирателей. Все пять лет депутаты работали над выполнением этих поручений и тех, что приходили позже. При активном участии депутатов «Единой России», по инициативе жителей, общественных организаций, правительства автономного округа окружной Думой шестого созыва принято 553 закона. Эти и многие другие выработанные и реализованные командой Югры решения обеспечивают развитие региона», – подчеркнула она и обозначила новый этап в этом подходе – «Карту развития Югры». Предполагается, что это будет не просто местом сбора наказов избирателей, а полноценным инструментом по корректировке стратегии развития региона.

«Каждый житель автономного округа сможет внести конкретные предложения, пожелания, инициативы о том, какие задачи следует решить в первую очередь. Карта станет нашей общей программой, учитывающей стратегию социально-экономического развития, достижение национальных целей. Она будет интегрирована в обновленную Стратегию социально-экономического развития региона, программы развития», – резюмировала Наталья Комарова.

Напомним, выборы в 2021 году будут идти с 17 по 19 сентября. Югорчанам предстоит выбрать около 360 депутатов разных уровней – Госдумы, Тюменской облдумы, думы Югры и нескольких муниципальных парламентов.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 652, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 10:08
Все правильно. Больше нет других политиков по популярности среди граждан Югры, кто мог идти первым номером. Только Наталья Владимировна Комарова. Тем более, что она почти единственный Губернатор в РФ, который третий срок успешно руководит стратегическим регионом РФ. Тут без вариантов. Без всякого «подхалимажа» к властям.
Мономах
не нравится
Сегодня в 14:03
Ну дааа! Кого другого , только ты не подхалим! Ты лизун!
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